Футбол
Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован
Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализированБомбардир.ру22:46
Защитник «Сент-Этьена» Невен Суботич получил серьезную травму в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Бордо». В середине первого тайма сербский футболист столкнулся с голкипером своей команды Стефаном Руффье, после чего упал на газон и потерял сознание.
Бомбардир.ру22:46
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Суботича увезли в больницу прямо с матча. Ему попали коленом в висок, выглядит жутко
Спорт день за днем16:34
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
Футбол
Спартак — Урал 1:1
В матче первого четвертьфинала Кубка России по футболу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (1:1). Голы забили Софьян Ханни (48-я минута) — Владимир Ильин (67).
Обновлено в 22:39
Футбол
Защитник «Арсенала» прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 23:17
Футбол
«Вильярреал» забил 8 мячей «Альмерии», Токо-Экамби сделал покер
"Вильярреал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Альмерию" - 8:0. Покер в этой игре сделал нападающий Карл Токо-Экамби.
Обновлено в 21:53
Футбол
ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
В прошлом туре парижане на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 17:36
Футбол
Маркизио: «Не жалею, что сменил „Ювентус“ на „Зенит“»
Обновлено в 21:51
Футбол
Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено в 15:47
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено в 15:52
Футбол
Маурицио Сарри: «Я должен понять, почему команда вдруг стала другой»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в 15-м туре АПЛ.
Обновлено в 21:38
Футбол
18-летний защитник «Галатасарая» попал в сферу интересов «МЮ»
Как сообщается, к 18-летнему футболисту проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 21:08
Футбол
«Арсенал» согласился отпустить Уэлбека
Английская пресса сообщает, что нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек, скорее всего, покинет лондонский клуб летом.
Обновлено в 20:46
Футбол
«Реал» и «Челси» согласовали условия трансфера Азара
Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" согласовали трансфер полузащитника английского клуба Эдена Азара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Футбол
Пеле: в Европе про Мбаппе говорят больше, чем про Неймара
Легендарный футболист сборной Бразилии Пеле поделился мнением о нападающих «Пари Сен-Жермен» Неймаре и Килиане Мбаппе.
Обновлено в 19:03
Футбол
Рианчо оценил перспективы Лунина в «Реале»
Бывший тренер киевского «Динамо» и московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением об игре вратаря «Леганеса» Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
Обновлено в 19:20
Футбол
Полузащитник «Спартака» включен в команду недели FIFA 19
Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 18:47
Футбол
Артем Голубев: «Не зря Капелло не любит преимущество 2:0 по ходу встречи»
Не зря же Фабио Капелло говорит, что такой счёт по ходу матча самый нелюбимый для него. Игроки расслабляются и думают, что игра уже сделана.
Обновлено в 15:33