Футбол
Суботич подписал контракт с новичком бундеслигиМатч ТВ вчера в 19:10
Суботич минувший сезон провел в составе «Сент-Этьена». В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Театры
Худрук Театра имени Волкова написал заявление об увольнении
В начале недели труппа театра направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой поддержать худрука в его конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
Общественное пространство «Яма» в Москве открылось после ремонта
Амфитеатр на Хохловской площади в Москве, известный как общественное пространство «Яма», открылся после ремонта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа столицы.
Обновлено в 07:51
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Здоровье
Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Камышине скончался рабочий от ожогов 100% поверхности тела
Рабочего госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела после взрыва на территории пункта по приему металлолома, как сообщают местные СМИ.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажом
Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.
Обновлено в 06:42
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Более 30 столичных призывников отправятся служить в научные роты
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
Обновлено в 08:04
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Космос
Три спутника МГУ вышли на связь после запуска с «Восточного»
Три спутника Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова выведены на орбиту и успешно вышли на связь с Землей, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Калифорнии произошло землетрясение
Геологическая служба США сообщила, что в 20:33 по мск на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6.6.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными
"В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 кг стодолларовых купюр", - подчеркнул юрист.
Обновлено в 08:51
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Футбол
В «Зените» устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД
Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18