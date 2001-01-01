Футбол

Суботич подписал контракт с «Унионом»Евро-футбол.ру 01:20

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Сербский защитник Невен Суботич, проведший прошлый сезон за "Сент-Этьен", вернулся в Германию. 30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
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