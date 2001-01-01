Футбол
Суботич подписал контракт с «Унионом»Евро-футбол.ру 01:20
Сербский защитник Невен Суботич, проведший прошлый сезон за "Сент-Этьен", вернулся в Германию. 30-летний футболист заключил двухлетний контракт с берлинским "Унионом", впервые вышедшим в Бундеслигу.
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Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
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С начала 2019 года кв. метр на вторичном рынке недвижимости в России в среднем подорожал на 4,3%, а стоимость квартир выросла на 3,8%.
Обновлено вчера в 04:53
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
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Обновлено вчера в 19:03
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«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ
Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
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Старшая дочь Мадонны — Лурдес Мария Чикконе-Леон — занимается свадебными хлопотами.
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Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Армия и оружие
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Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11