Футбол
Суботич подписал 2-летний контракт с дебютантом Бундеслиги «Унионом»Sports.ru вчера в 21:17
Защитник Невен Суботич продолжит карьеру в берлинском «Унионе». Соглашение 30-летнего серба с новичком Бундеслиги рассчитано до июня 2021 года.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 млн рублей кассиршу
Обновлено вчера в 17:58
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота
Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено в 03:29
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» появился в сети
В интернете появился трейлер киноленты о легендарном советском футболисте Льве Яшине.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Политика
Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15
Общество
Столетняя британка раскрыла секрет своего долголетия
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Недвижимость
Цены на вторичное жилье в России достигли четырехлетнего максимума
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России в июне 2019 года выросла на 7,8%, до 64,8 тыс. руб. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64,3 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщают в пресс-релизе аналитики портала "Aвито-Недвижимость".
Обновлено в 04:16
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Общество
В Госдуме предложили открыть пункты приема ягод у населения
Первый зампред комитета Госдумы России по природным ресурсам Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа.
Обновлено в 04:31
Наука
Эксперты рассказали, чем отличаются разные виды чая
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Как сообщается на сайте российской компании, сегодня, 5 июля, производство автомобилей марки было восстановлено.
Обновлено в 00:39
Политика
ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Рубль падает по отношению к доллару и евро
На открытии торгов на Московской бирже курс рубля падает по отношению к доллару и евро.
Обновлено 03 июля в 05:34
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Политика
Зеленский назначил руководство СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38