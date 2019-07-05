Футбол

Суботич подписал 2-летний контракт с дебютантом Бундеслиги «Унионом»Sports.ru вчера в 21:17

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Защитник Невен Суботич продолжит карьеру в берлинском «Унионе». Соглашение 30-летнего серба с новичком Бундеслиги рассчитано до июня 2021 года.
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