Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 летИзвестия 14:54

Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет

Происшествия Происшествия Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом

Происшествия Происшествия Опубликовано видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места массового столкновения машин в Подмосковье В интернете появилось видео с места массовой аварии в Чеховском районе Подмосковья, в результате которой на федеральной трассе «Крым» столкнулись десятки автомобилей.

Происшествия Происшествия Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 50 человек В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли по меньшей мере 50 человек.

Происшествия Происшествия В Новом Орлеане молодой человек застрелил родителей и еще трех человек В результате жертвами стрельбы в округе Асенсьон стали два человека, в округе Ливингстон — два человека, причем, по предварительным данным, это родители подозреваемого.

Происшествия Происшествия В Екатеринбурге загорелся склад с утеплителем

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Собчак устроила скандал в гримерке НТВ Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.

Общество Общество В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий Российский ученый, доктор технических наук, профессор Владимир Передерий стал ректором Южно-Российского государственного политехнического университета в 2009 году, в 2014 году был переизбран на второй срок.

Авто Авто Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Арктикой Видео полета 26 января опубликовал телеканал «Звезда».

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко оказался тяжелее Бэйдера перед поединком в Bellator В ночь с 26 на 27 января по московскому времени в Лос-Анджелесе в рамках финала Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории (до 120,2 кг) состоится бой между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американским чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бэйдером, в котором спортсмены сразятся за чемпионский пояс промоушена.

Политика Политика Военный атташе Венесуэлы в США заявил о признании Гуаидо президентом Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва разорвал отношения с правительством президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщает Reuters.

Общество Общество Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".

Авто Авто Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019 Как и прежде, позже появится «заряженная» версия автомобиля — Renault Clio RS.

Происшествия Происшествия В прокуратуре сообщили о двух взрывах в кафе под Саратовом

Авто Авто Названы ТОП-5 самых беспроблемных иномарок на рынке России Опубликован рейтинг пяти самых беспроблемных автомобилей на российском авторынке.

Футбол Футбол «Милан» и «Наполи» не смогли забить в матче серии А 26 января в матче чемпионата Италии «Милан» принимал «Наполи». Встреча завершилась вничью, команды голов не забили.

Музыка Музыка Умер композитор и дирижер Мишель Легран Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.

Спорт Спорт Танцоры на льду Степанова и Букин выиграли серебро на ЧЕ Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили на чемпионате Европы в Минске в танцах на льду.

Футбол Футбол «Монако» проиграл «Дижону» в первом матче после отставки Анри "Монако" проиграл "Дижону" со счетом 0:2 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.

Политика Политика Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы

Технологии Технологии Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.

Общество Общество Чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях учителей» Ранее начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes.

Авто Авто Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.

Футбол Футбол Денис Черышев помог «Валенсии» обыграть «Вильярреал» "Валенсия" в матче 21 тура чемпионата Испании одержала крупную победу над "Вильярреалом" с результатом 3:0. Один из трех мячей у победителей забил полузащитник сборной России Денис Черышев.

Гаджеты Гаджеты Новый iPhone может получить датчики утечки газа

Происшествия Происшествия 103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру.