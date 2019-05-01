Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 15:58

Уругваец бурно отпраздновал взятие ворот, хотя в прошлом с 2011 по 2014 год играл за «Ливерпуль». Стоит отметить, что 32-летний Суарес забил свой первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба Лиги чемпионов, этот гол стал для «Барселоны» 500-м по счету в турнире.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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