Футбол

Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в Лиге чемпионовSport24.ru вчера в 15:58

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Уругваец бурно отпраздновал взятие ворот, хотя в прошлом с 2011 по 2014 год играл за «Ливерпуль». Стоит отметить, что 32-летний Суарес забил свой первый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба Лиги чемпионов, этот гол стал для «Барселоны» 500-м по счету в турнире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суарес не мог забить в Лиге чемпионов 838 минут

Советский спортвчера в 16:11

«Барселона» второй в истории забила 500 мячей в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 16:03

Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:58

Суарес стал автором 500-го гола «Барселоны» в ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:29

Суарес забил 500-й мяч «Барселоны» в Лиге Чемпионов

Спорт день за днемвчера в 15:59

Суарес забил Алиссону (и отпраздновал гол бывшей команде). Его первый мяч в этой ЛЧ

Sports.ruвчера в 15:55

«Барселона» стала второй командой в истории Лиги чемпионов, которая забила 500 голов в турнире

Бомбардир.рувчера в 16:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Кировской области загорелись пять частных домов

Спасатели тушат пожар в пяти частных жилых домах в деревне Кульма Кировской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:55
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) назвал имена футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку года в Лиге 1. За награду поспорят Атем Бен Арфа ("Ренн"), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все - ПСЖ) и Николя Пепе ("Лилль").
Обновлено в 10:57
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Москве мужчина ранил четырех человек из помпового ружья

В Москве мужчина открыл стрельбу из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею

Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено 30 апреля в 02:54
Технологии

В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования

Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Культура

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж в Лас-Вегасе

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер на днях сыграла свадьбу со своим избранником - музыкантом Джо Джонасом.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

Обновлено в 09:14
Здоровье

Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть

Обновлено в 11:00
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Технологии

Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Политика

В Белоруссию поступила чистая российская нефть

По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Происшествия

В Одессе радикалы спровоцировали стычки с участниками траурной акции

Агентство УНИАН сообщает, что представители националистических организаций спровоцировали в Одессе стычки на траурном мероприятии в пятую годовщину трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:53
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

Обновлено в 11:10
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Одессе полицейские задержали девушку с футболкой с символикой СССР

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни

В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Музыка

Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Футбол

Балотелли: «Роналду и Месси - не с этой планеты, но Месси лучше всех»

Обновлено в 11:45
Авто

Самый дорогой автомобиль в мире приобрел Криштиану Роналду

34-летний португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии, стал обладателем самого дорого автомобиля в мире.
Обновлено вчера в 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное