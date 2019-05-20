Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионовРБК вчера в 17:04

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии. Судил игру голландский арбитр Бьорн Кюйперс. Хозяева вышли вперед на 26-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юрген Клопп: «Месси неудержим. Не удивлен его игрой»

Матч ТВ04:03

Месси забил голы 32 из 37 команд в ЛЧ и приблизился к рекорду Рауля

Бомбардир.ру03:55

8 гениальных касаний! Все голы Месси со штрафных в сезоне-2018/19 (видео)

Советский спорт01:00

Защитник «Ливерпуля» после разгрома от «Барселоны» заявил, что англичане сдержали Месси

Sport.ru02:58

Робертсон: «„Ливерпуль“ относительно хорошо действовал против Месси»

Sport24.ru02:48

«Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0. 2 мая 2019 года. Лига чемпионов. Разбор ма

Чемпионат03:35

«Барса» укатала «Ливерпуль», у Месси 600-й гол за клуб, Россия провалила старт Чешских игр, инфаркт Касильяса и другие новости утра

Sports.ru00:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Гаджеты

8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Культура

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни

Актриса Настасья Самбурская рассказала подписчикам в социальной сети, что ее выступление с премии «Шансон года», где она получила награду, вырезали из эфира Первого канала из-за личной неприязни.
Обновлено в 00:46
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 04:03
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Политика

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение по вопросу поступления загрязненной нефти в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено 30 апреля в 10:49
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Ингушетии депутат Народного собрания украл невесту

В Ингушетии депутат Народного собрания похитил местную жительницу, чтобы жениться на ней.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Указ Путина подобен точному выстрелу снайпера в ключевую точку Системы планирования

Миллионы жителей страны, пока ещё на политических картах обозначаемой "Ukraine", являются русскими по мироощущению и мировоззрению.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

Три легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 03:53
Политика

Нуланд предложила «болезненные санкции» против России

Нуланд заявила, что на случай «новых признаков враждебных действий» Вашингтону нужен «план новых болезненных санкций» против России.
Обновлено в 00:28
Игры

GTA V восстановила свою популярность на Twitch

Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Двухминутная сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста

Двухминутная поминальная сирена прозвучала в четверг в Израиле в память о жертвах Холокоста.
Обновлено в 03:12
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта

Лишать жителей ДНР и ЛНР украинского гражданства за получение российских паспортов призвал замминистра по делам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Космос

Получена первая в мире «фотография бога»

От чего все сторонники уфологии прозвали снимок – «фотографией бога».
Обновлено 30 апреля в 13:59
Музыка

Назван состав российского жюри «Евровидения-2019»

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Тольятти второй день ищут пропавшую в ТЦ трехлетнюю девочку

В городе Тольятти (Самарская область) добровольцы и полиция ищут пропавшую в торговом центре "Акварель" трехлетнюю девочку.
Обновлено в 00:37
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, показатель давления достиг отметки 731 миллиметр, это самое низкое атмосферное давление для 2 мая за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Пожар в русской школе в Сухуме потушен

Обновлено в 03:20
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное