Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки. Он провел с переломом два матча – с Чили и Перу.

Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти

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