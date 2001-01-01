Футбол
Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кистиSports.ru 06:02
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки. Он провел с переломом два матча – с Чили и Перу.
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Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
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Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
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Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
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Путин выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма»
Сегодня, 3 июля, президент РФ Владимир Путин выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма».
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Экономика
Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
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Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
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Общество
У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН
Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области
Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Игры
Запретные карты: в Hearthstone и Gwent заменили откровенные иллюстрации
Обновлено вчера в 03:22
Технологии
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Кино
Скончался режиссер Василий Панин
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Политика
Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
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Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Московский «Спартак» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 08:05
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Общество
В Японии из-за ливней срочно эвакуируют почти 600 тысяч человек
Из города Кагосима на японском острове Кюсю будут срочно эвакуированы 594 тыс. человек, поскольку этому региону угрожают стихийные бедствия из-за проливных дождей.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Николай Наумов высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07