Футбол

Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кистиSports.ru 06:02

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес играл на Кубке Америки не в полной готовности. У футболиста «Барселоны» была сломана кость руки. Он провел с переломом два матча – с Чили и Перу.
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СМИ: Суарес играл два последних матча Кубка Америки со сломанной кистью

Sportbox.RU07:23

Источник: Суарес играл два последних матча со сломанной кистью

Спорт-Экспресс09:07

Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью

Чемпионат07:54

Суарес играл с Чили и Перу на Кубке Америки с переломом пальца на руке

Бомбардир.ру07:36

Суарес провёл два матча за сборную Уругвая с переломом

Евро-футбол.ру09:20

СМИ: Суарес играл два последних матча Кубка Америки со сломанной кистью

Матч ТВ07:23

Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти

Sports.ru06:02
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