Футбол

Суарес стал лучшим уругвайским бомбардиром в истории испанской Ла ЛигиSport24.ru вчера в 20:04

Встреча закончилась со счетом 4:4. Суарес на 4-й компенсированной минуте поставил точку в матче, позволив сине-гранатовым избежать поражения. Для 32-летнего форварда этот гол стал 129-м в чемпионатах Испании. По этому показателю он вышел на чистое первое место среди уругвайских футболистов.
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