Футбол

Суарес сообщил «Барселоне», что хочет продлить контрактСоветский спорт 08:59

Форвард Барселоны Луис Суарес сообщил руководству клуба о том, что хотел бы продлить действующее соглашение, рассчитанное до 2021 года, сообщает El Mundo Deportivo. 32-летний уругваец рассчитывает остаться в клубе, о чем ясно дал понять руководству.
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Форвард «Барселоны» хочет продлить контракт

Soccer.ru06:21

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Матч ТВ06:35

Суарес запросил у «Барселоны» новый контракт

Sportbox.RU06:35

Суарес сообщил «Барселоне», что хочет продлить контракт

Советский спорт08:59

Луис Суарес попросил «Барселону» продлить контракт

REGNUM08:27

Луис Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Евро-футбол.ру06:43

Суарес хочет продлить контракт с «Барселоной»

Sports.ru05:28
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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Заречном арестовали пьяную автомобилистку, сбившую двух пешеходов

В городе Заречный по решению суда арестовали местную жительницу, которая находясь под градусом спиртного, сбила 17-летних девушек.
Обновлено в 09:11
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Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Финансы

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга

Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия

СК возбудил дело после избиения жителя Усолья-Сибирского при задержании

В Иркутской области управление Следственного комитета возбудило дело об избиении жителя Усолья-Сибирского Михаила Загвоздина при задержании.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов

Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Энергетика

«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета

Произведенный НОВАТЭКом сжиженный газ вытесняет трубопроводный газ «Газпрома» с рынка Северо-Западной Европы, из-за этого бюджет в 2018 году недополучил 30 млрд руб. — такая позиция содержится в письме зампреда правления компании Виталия Маркелова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:52
Наука

Перец чили может замедлить развитие рака легких

Обновлено 07 апреля в 10:30
Политика

Путин ответил президенту Финляндии за Крым

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что Москва сама виновата в санкциях.
Обновлено в 09:30
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию

В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

В ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
Обновлено в 09:52
Культура

Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол

В Лиге чемпионов стартует стадия четвертьфиналов

Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу.
Обновлено в 09:47
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини

33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
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Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
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Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
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Общество

По просьбам жителей в Митине построят школу и детский сад

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Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

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Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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