Футбол
Суарес сообщил «Барселоне», что хочет продлить контрактСоветский спорт 08:59
Форвард Барселоны Луис Суарес сообщил руководству клуба о том, что хотел бы продлить действующее соглашение, рассчитанное до 2021 года, сообщает El Mundo Deportivo. 32-летний уругваец рассчитывает остаться в клубе, о чем ясно дал понять руководству.
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Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Заречном арестовали пьяную автомобилистку, сбившую двух пешеходов
В городе Заречный по решению суда арестовали местную жительницу, которая находясь под градусом спиртного, сбила 17-летних девушек.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Александра Кокорина и Павла Мамаева с вещами доставили в здание Пресненского суда, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:00
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Финансы
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга
Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Происшествия
СК возбудил дело после избиения жителя Усолья-Сибирского при задержании
В Иркутской области управление Следственного комитета возбудило дело об избиении жителя Усолья-Сибирского Михаила Загвоздина при задержании.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Уволен пьяный врач из Дзержинска, который вел прием пациентов
Врач городской больницы Дзержинска Нижегородской области вел прием пациентов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:44
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
Произведенный НОВАТЭКом сжиженный газ вытесняет трубопроводный газ «Газпрома» с рынка Северо-Западной Европы, из-за этого бюджет в 2018 году недополучил 30 млрд руб. — такая позиция содержится в письме зампреда правления компании Виталия Маркелова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:52
Наука
Перец чили может замедлить развитие рака легких
Обновлено 07 апреля в 10:30
Политика
Путин ответил президенту Финляндии за Крым
Президент России Владимир Путин ответил на слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что Москва сама виновата в санкциях.
Обновлено в 09:30
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию о переброске Су-57 в Сирию
В Минобороны России опровергли информацию о том, что российские ВКС перебросили в Сирию один из истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США
В ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.
Обновлено в 09:52
Культура
Жванецкий прервал свои выступления из-за травмы руки
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий как минимум на месяц прерывает свои концерты, рассказал его директор Олег Сташкевич.
Обновлено в 08:36
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол
В Лиге чемпионов стартует стадия четвертьфиналов
Двумя матчами в Лондоне и Ливерпуле стартует четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов по футболу.
Обновлено в 09:47
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини
33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Общество
По просьбам жителей в Митине построят школу и детский сад
Обновлено в 05:08
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55