Футбол
Суарес рассказал об обидах МессиГазета.Ru вчера в 20:36
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что его одноклубник и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси якобы лично решает, кто останется в стане сине-гранатовых, а кто нет. Слова футболиста передает Sport.24.ru.
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Суарес считает, что Месси обижают слухи о том, что он выбирает состав сборной Аргентины
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Суарес: «Слухи о том, что Месси выбирает состав сборной Аргентины, обижают его как человека»
Бомбардир.рувчера в 11:59
Суарес: «Месси оскорбляют слухи о том, что он выбирает состав сборной Аргентины»
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