Футбол
Суарес рассказал об обидах МессиГазета.Ru вчера в 20:36
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что его одноклубник и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси якобы лично решает, кто останется в стане сине-гранатовых, а кто нет. Слова футболиста передает Sport.24.ru.
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Суарес: «Месси оскорбляют слухи о том, что он выбирает состав сборной Аргентины»
Евро-футбол.рувчера в 17:09
Суарес: «Слухи о том, что Месси выбирает состав сборной Аргентины, обижают его как человека»
Бомбардир.рувчера в 11:59
В Аргентине полно топ-тренеров, а сборную тренирует новичок. Виновата коррупция
Sports.ruвчера в 09:27
Суарес считает, что Месси обижают слухи о том, что он выбирает состав сборной Аргентины
Спорт-Экспрессвчера в 16:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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