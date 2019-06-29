Футбол

Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка АмерикиRT на русском вчера в 18:31

Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражения в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии. Суарес стал единственным игроком, который не смог реализовать пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов.
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Государство в юго-восточной части Южной Америки, на побережье Атлантического океана.
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