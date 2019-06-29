Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí. 32-летний футболист получил перелом кисти в игре 2-го тура Кубка Америки с Японией (2:2), который состоялся 21 июня.

Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Общество Маслякова хотят лишить прав на КВН ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.

Политика Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств.

Футбол Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Политика Трамп предостерёг Иран от угроз по превышению лимита запасов урана Лидер США Дональд Трамп посоветовал иранским властям избегать угроз по превышению лимита запасов обогащённого урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

Политика Стали известны все фамилии и фотографии погибших моряков-подводников Напомним, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Саша Черно навестила мать в колонии Черно рано пришлось пойти на работу, чтобы содержать себя и помогать бабушке, но, как признавалась раньше звезда «Дома-2», мать частенько воровала у нее деньги.

Происшествия Полицейские проверяют факт стрельбы в тюменском торговом центре После сообщения о стрельбе в торгово-развлекательном центре на ул. Дмитрия Менделеева в Тюмени 3 июля на место выехали правоохранители.

Политика Слуцкий не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.

Футбол ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Религия Священный синод РПЦ впервые пройдёт на Валааме «В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.

Происшествия Появилось фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки В Сети появились снимки подводной лодки "Оренбург" на базе Северного флота в Североморске. Фотографии были сделаны 3 июля.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Религия Продолжается прием заявок на дальневосточный конкурс журналистских работ «Дорогами добра» Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви, Московский патриархат и региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" в ЕАО проводят Дальневосточный конкурс журналистских работ "Дорогами добра" (0+).

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Армия и оружие Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.