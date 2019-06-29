Футбол

Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистьюЧемпионат 07:54

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí. 32-летний футболист получил перелом кисти в игре 2-го тура Кубка Америки с Японией (2:2), который состоялся 21 июня.
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Суарес провёл два матча за сборную Уругвая с переломом

Евро-футбол.ру09:20

Источник: Суарес играл два последних матча со сломанной кистью

Спорт-Экспресс09:07

Суарес сыграл два последних матча на Кубке Америки с переломом кисти

Sports.ru06:02

Суарес играл с Чили и Перу на Кубке Америки с переломом пальца на руке

Бомбардир.ру07:36

СМИ: Суарес играл два последних матча Кубка Америки со сломанной кистью

Sportbox.RU07:23

СМИ: Суарес играл два последних матча Кубка Америки со сломанной кистью

Матч ТВ07:23

Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистью

Чемпионат07:54
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:43, Вашингтон
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