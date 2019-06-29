Футбол
Суарес провёл последние два матча Кубка Америки со сломанной кистьюЧемпионат 07:54
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес провёл последние два матча в составе национальной команды с травмой, сообщает Sport.es со ссылкой на Referí. 32-летний футболист получил перелом кисти в игре 2-го тура Кубка Америки с Японией (2:2), который состоялся 21 июня.
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