Футбол
Футболист «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмыТАСС 15:06
В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 матчей в различных турнирах, где забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:48
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Культура
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов SSJ-100 с диспетчерами
Обновлено 07 мая в 14:57
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Общество
«Зла не держу»: Владимир Соловьев высказался о гибели Сергея Доренко
Как рассказал Владимир Рудольфович «КП», зла на коллегу-оппонента он не держит.
Обновлено в 14:20
Происшествия
ДТП с участием Доренко попало на видео
Обновлено в 14:27
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
«Ничего не предвещало беды»: смерть Доренко раздавила Разина
Андрей Разин рассказал, что в последний раз общался с Сергеем Доренко неделю назад.
Обновлено в 14:53
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире
Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Авто
Honda сократит треть моделей и начнет сотрудничество с GM
В Европе и Японии компания рассчитывает на собственные компетенции и уже в этом году начнет продажи хэтчбеков Honda e: предсерийная версия была показана пару месяцев назад, а сегодня было подтверждено товарное название.
Обновлено вчера в 13:49
Общество
В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек
По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Акула напала на 33-летнего мужчину, который занимался серфингом в запретной зоне возле острова Реюньон в Индийском океане.
Обновлено в 12:53
Футбол
Валенсия — Арсенал 1:1 (Перерыв)
Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»
Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:00
Политика
Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49