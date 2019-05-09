Футбол

Футболист «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмыТАСС 15:06

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 матчей в различных турнирах, где забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года.
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Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ru14:42

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспресс13:05

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВ13:44

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Sport24.ru13:20

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Чемпионат15:21

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Sport.ru14:58

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ru13:23
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