Футбол

Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Sports.ru
вчера в 11:50

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не восстановился от травмы. Уругваец пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». В стартовом составе выйдет голкипер Яспер Силлессен, а также полузащитники Артур Рамос и Филиппе Коутиньо.
Sports.ruвчера в 11:50

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Суарес не поможет «Барселоне» в матче против «Тоттенхэма»

Советский спортвчера в 12:31

СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в матче с «Тоттенхэмом»

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Суарес не сыграет в матче с «Тоттенхэмом»

Матч ТВвчера в 11:53

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Sportbox.RUвчера в 11:53

Луис Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 11:21

Суарес не поможет «Барселоне» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Sport24.ruвчера в 12:52

Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»

Sports.ruвчера в 11:50
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