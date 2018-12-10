Футбол

Суарес пропустит матч с «Тоттенхэмом»
Sports.ru
11:50

Барселона — Тоттенхэм
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не восстановился от травмы. Уругваец пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». В стартовом составе выйдет голкипер Яспер Силлессен, а также полузащитники Артур Рамос и Филиппе Коутиньо.
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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в матче с «Тоттенхэмом»

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