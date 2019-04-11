Футбол

Суарес продлил безголевую серию в гостевых матчах ЛЧ до 1599 минутБомбардир.ру 01:36

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Форвард «Барселоны» Луис Суарес не сумел отличиться в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Таким образом, уругваец не забил в 17-й выездной игре ЛЧ подряд.
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Суарес продлил безголевую серию в гостевых матчах ЛЧ до 1599 минут

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