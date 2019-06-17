Футбол

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPNSport24.ru вчера в 12:22

Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game. В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций.
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ESPN опубликовал топ-10 спортивных злодеев, Марадона лишь девятый

Спорт день за днемвчера в 14:22

ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

Спорт-Экспрессвчера в 23:31

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN

Sport24.ruвчера в 12:22

Луис Суарес назван главным злодеем в истории спорта

Матч ТВ00:16

Моуринью и Тайсон проиграли Суаресу в рейтинге спортивных злодеев

Нева Спортвчера в 10:36

Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

Чемпионатвчера в 13:20

Названы десять главных злодеев в спорте

Газета.Ruвчера в 11:37
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Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Баскетбол

В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»

В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Политика

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек

На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

«Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР

США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 01:34
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Женщина проходила с хирургическим зажимом в животе 23 года

Обновлено в 00:05
Политика

Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
Обновлено в 01:16
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Барнаульский чиновник уволился из мэрии после слухов о задержании

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Алексей Каретников уволился из мэрии.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:18
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО

Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Си Цзиньпин посетит с государственным визитом КНДР

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено вчера в 10:10
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Политика

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии

Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:28
Политика

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств

Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы

Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Андрей и Марина Черкасовы предпочитают Мальдивам Норвегию

Судя по всему, новоиспеченные супруги очень долго и кропотливо выбирали будущий маршрут, однако в итоге решили не ехать на популярные жаркие курорты, считая, что те же Мальдивы – это уже «прошлый век».
Обновлено в 01:39
Авто

С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили

Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
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Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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