Футбол

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPNSport24.ru вчера в 12:22

Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game. В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций.
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