Футбол
Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPNSport24.ru вчера в 12:22
Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game. В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций.
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Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
СПЧ просит запретить уничтожение еды
Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, сетует СПЧ и предлагает запретить отправлять на свалки и уничтожать продукты питания и позволить беспрепятственно передавать их на благотворительные цели.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено вчера в 20:08
Музыка
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Благосостояние омских семей с детьми за год только снизилось
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Технологии
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python
«Яндекс» запустил два образовательных проекта для бэкенд-разработчиков на языке Python.
Обновлено вчера в 08:55
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Осенью в России для продуктов введут маркировку «Светофор»
Цветовая маркировка на упаковке будет введена для того, чтобы информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах.
Обновлено вчера в 06:09
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
Сергей Семак: «Развею мифы — я не идеальный тренер»
Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер, — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта».
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место
Обновлено вчера в 13:36
Общество
«Магнит» начал принимать использованные банки и бутылки
Сеть магазинов "Магнит" установит пандоматы для приема алюминиевых банок и пластика, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Лишившегося квартиры певца Шуру обвиняют в краже мебели
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
РПЛ может увеличить число матчей, сохранив в чемпионате 16 команд
Участники заседания пришли к мнению, что в чемпионате следует сохранить 16 команд, но при этом поменять структуру турнира так, чтобы проводилось больше матчей.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
СК начал проверку после обращения красноярских дольщиков к Путину
Следователи начали проверку из обращения к президенту Владимиру Путину от дольщиков жилого комплекса Ясный в Красноярске.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Периметр «Екатеринбург Арены» вновь открыли для прогулок
Периметр "Екатеринбург Арены" открыли для прогулок и отдыха горожан.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Китай осваивает борьбу с новыми веяниями в области наркоторговли
Власти Китая осваивают борьбу с торговлей наркотиками через интернет и прочими новыми методами наркоторговли, сообщили в Китайской национальной комиссии по контролю за оборотом наркотиков (CNNCC), передает 17 июня агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:49