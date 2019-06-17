Футбол
Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPNSport24.ru вчера в 12:22
Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game. В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций.
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Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве
Обновлено вчера в 11:31
Наука
Ученые объяснили эволюцию «щенячьих глаз» у собак
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Авто
Европейский суд вынес решение об автомобильных пошлинах в Германии
Напомним, в 2015 году в ФРГ был принят закон о взимании пошлин за проезд легковых автомобилей с иностранными номерами по дорогам Германии, начиная с 2020 года.
Обновлено в 06:36
Политика
Встреча советников лидеров стран нормандского формата пройдёт 12 июля
Встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.
Обновлено в 08:50
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Общество
Обработку борщевика вдоль трасс завершили в Подмосковье
Обновлено в 08:42
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Политика
Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Обновлено в 09:08
Политика
Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный
Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:11
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
Обновлено в 08:22
Космос
Для робота Федора сделают специальное кресло
Обновлено в 06:27
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Американская авиастроительная компания Boeing неудачно закончила первый день крупнейшего Международного авиакосмического салона во французском Ле-Бурже.
Обновлено в 07:04
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Общество
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", которое содержит фенспирид, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное письмо ведомства.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49