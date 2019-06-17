Футбол

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPNSport24.ru вчера в 12:22

Футболист «Барселоны» Луис Суарес возглавил список главных спортивных злодеев по версии слушателей подкаста ESPN Head in the Game. В топ-10 списка большинство составляют футболисты — представители этого вида спорта заняли 7 из 10 позиций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Луис Суарес назван главным злодеем в истории спорта

Матч ТВ00:16

ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

Спорт-Экспрессвчера в 23:31

Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

Чемпионатвчера в 13:20

ESPN опубликовал топ-10 спортивных злодеев, Марадона лишь девятый

Спорт день за днемвчера в 14:22

Моуринью и Тайсон проиграли Суаресу в рейтинге спортивных злодеев

Нева Спортвчера в 10:36

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN

Sport24.ruвчера в 12:22

Названы десять главных злодеев в спорте

Газета.Ruвчера в 11:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

Биологи назвали животных, которые выиграют от глобального потепления

Обновлено вчера в 02:25
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Девятилетнему фигуристу раскроило голову на тренировке в Петербурге

По предварительной версии, увечья ребенок получил во время тренировки по фигурному катанию: на голову мальчика случайно наступила коньком его партнерша.
Обновлено в 02:54
Политика

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Экономика

Россия планирует существенно нарастить поставки сои в Китай

В прошлом году РФ поставила на китайский рынок чуть более 800 тыс. тонн соевых бобов, при том, что КНР потребляет более 100 млн тонн.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех

Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Амурская область оказалась в середине рейтинга благосостояния семей

Амурская область оказалась на 20-м месте. По сравнению с данными 2017 года регион поднялся на четыре позиции.
Обновлено 16 июня в 21:29
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Кино

«Уралкинофест» закрыли из-за отсутствия финансирования

В Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования закрылся «Уралкинофест», сообщил на своей странице в Facebook журналист Валерий Кичин.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

General Motors возродит марку Hummer для электрокаров

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравили Шукшины

Обновлено в 01:52
Происшествия

Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае

Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Наука

Нейросеть научили определять обработанные фотографии

Обновлено 16 июня в 18:51
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Здоровье

Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», как отелям

Минздрав намерен присваивать российским поликлиникам «звезды» для оценки их работы.
Обновлено вчера в 13:24
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Рекордное число россиян считают службу в армии долгом мужчины

Рекордное количество россиян считает службу в армии по призыву обязательной для мужчины и уверено, что вооруженные силы защитят страну в случае конфликтов.
Обновлено в 02:17
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Зеленский выступил против возвращения России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения РФ в Парламентскую ассамблею Европы.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400

Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Тайсон
Американский боксер
Американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжёлом весе. Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. Линейный чемпион. «Самый перспективный боксёр» 1985 года по версии журнала «Ринг». Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг». «Боксёр года» по версии журнала «Ринг». «Боксёр года» по версии BWAA. «Спорт личность года» по версии BBC. Иностранный спортсмен года по версии BBC. Лучший спортсмен за рубежом по версии BBC...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное