Футбол

Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в средуSport.ru 07:29

32-летний игрок не отправился вместе с клубом на предсезонный тур в Японию, потому что выступал вместе со сборной на Кубке Америки. На данный момент Суарес тренируется индивидуально в Барселоне.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суарес вышел из отпуска на 6 дней раньше для подготовки к сезону

Sport24.ru10:59

Месси и Суарес вернулись в Барселону

Евро-футбол.ру11:26

Суарес возобновит тренировки с «Барселоной» 31 июля

Спорт-Экспресс07:15

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

Sportbox.RU08:15

Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в среду

Sport.ru07:29

Стало известно, когда Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной»

Матч ТВ08:15

Суарес вернется к тренировкам с «Барселоной» 31 июля

Sports.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено в 04:23
Политика

Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России

Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой

В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Политика

Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию

Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации

Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
Обновлено в 12:23
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Наука

Открыт доступный способ профилактики диабета

Ученые из Канады рассказали о простом способе профилактики диабета. Об этом сообщает Medicalexpress.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Автомобиль крупного бизнесмена расстреляли в Костроме

Неизвестные расстреляли автомобиль предпринимателя в Костроме.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Россияне поругались, бросили годовалую дочь на дороге и уехали

Полицейские нашли родителей девочки и выяснили, что между супругами произошел конфликт, и отец посадил годовалую дочь на дороге.
Обновлено в 12:05
Политика

Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях.
Обновлено в 11:10
Интернет

Новые функции появятся в WhatsApp

Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp.
Обновлено в 12:21
Общество

Пэрис Хилтон собралась купить курортный комплекс в Закарпатье

Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье и провести там конкурс красоты.
Обновлено в 09:37
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
Кино

Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт

ОКР прокомментировал приглашение на Олимпиаду-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 12:35
Футбол

Шалимов: хорошо, что Кононов не пожелал Черенкову долгих лет жизни

Обновлено в 02:33
Политика

В МИД прокомментировали решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда.
Обновлено в 10:02
Здоровье

Врачи остановили сердце пациентки для спасения ее жизни в Москве

Кардиохирурги из городской клинической больницы имени Вересаева на время остановили сердце пациентки для того, чтобы спасти ей жизнь, сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Департамента здравоохранения города Москвы.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

Партия Зеленского «Слуга народа» одержала победу на выборах в Раду

Обновлено в 05:07
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге

Обновлено в 09:54
Политика

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Футбол

Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между «Динамо» и «Уралом»

Обновлено вчера в 17:10
Общество

В Благовещенске укрепляют берега и ждут первую волну паводка

Обновлено в 03:57
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
ещё по теме
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное