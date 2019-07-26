Футбол

Суарес приступит к тренировкам с «Барселоной» в средуSport.ru 07:29

32-летний игрок не отправился вместе с клубом на предсезонный тур в Японию, потому что выступал вместе со сборной на Кубке Америки. На данный момент Суарес тренируется индивидуально в Барселоне.
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