Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата ИспанииРИА Новости 17:05

Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке. Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0.
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