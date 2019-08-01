Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата ИспанииРИА Новости 17:05
Футболисты "Барселоны" на выезде проиграли "Атлетику" в матче первого тура чемпионата Испании, пропустив гол в концовке. Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0.
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Обновлено в 10:53
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Назван топ-6 самых надежных новых моторов
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Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Некоторые эксперты и вовсе сочли подобные эксперименты за гранью фантастики, так как России следует фокусироваться на глубинных причинах отсталости экономики.
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Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
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Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
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YouTube изменит подход к защите авторских прав в роликах с короткими музыкальными фрагментами или видео с непреднамеренным использованием музыки.
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