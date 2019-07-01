Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»РИА Новости вчера в 18:56

"Барселона" и "Сельта" достигли соглашения о трансфере полузащитника Дениса Суареса, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба. Как отмечается, "Сельта" выплатит "Барселоне" 12,9 миллиона евро, включая возможные бонусы в размере 3,1 миллиона.

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Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»

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