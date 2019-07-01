Футбол

Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»РИА Новости вчера в 18:56

"Барселона" и "Сельта" достигли соглашения о трансфере полузащитника Дениса Суареса, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба. Как отмечается, "Сельта" выплатит "Барселоне" 12,9 миллиона евро, включая возможные бонусы в размере 3,1 миллиона.
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«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Советский спортвчера в 17:44

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Sport24.ruвчера в 17:15

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Чемпионатвчера в 17:17

Денис Суарес перешел в «Сельту»

Спорт-Экспрессвчера в 17:03

Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»

Матч ТВвчера в 17:38

«Барселона» объявила об уходе Дениса Суареса в «Сельту»

Газета.Ruвчера в 18:56
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