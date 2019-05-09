Футбол

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаSports.ru вчера в 13:23

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию. У 32-летнего форварда диагностирована травма мениска правого коленного сустава. Точные сроки восстановления станут известны после операции.
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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 16:25

Луису Суаресу сделают операцию

Sport.ruвчера в 14:58

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прооперирует мениск

Чемпионатвчера в 15:21

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВвчера в 13:44

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспрессвчера в 13:05

Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ruвчера в 14:42

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ruвчера в 13:23
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Виктор Дробыш признался, что недооценивал музыкальный талант дочери Валерии

В эксклюзивном видеоинтервью для «Вокруг ТВ» Виктор Дробыш рассказал о том, что он думает о наследниках знаменитых родителей.
Обновлено 08 мая в 15:28
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Обновлено в 01:30
Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетит Вольск

Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Гаджеты

OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро

В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено вчера в 07:28
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Политика

Нехаев стал первым заместителем председателя правительства Забайкалья

Глава Забайкалья Александр Осипов подписал постановление, в котором сказано, что руководитель администрации губернатора становится первым заместителем председателя правительства региона.
Обновлено в 00:54
Общество

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек

По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.
Обновлено вчера в 14:05
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат

В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева

Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.
Обновлено в 02:04
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Рассказываем, где можно найти информацию о родственнике-участнике войны: список сайтов

Традиционно по улицам городов пройдут тысячи людей с фотографиями участников войны в рамках акции «Бессмертный полк».
Обновлено 08 мая в 05:34
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Музыка

Джастин Тимберлейк станет «Современной легендой»

Джастин Тимберлейк получит специальную премию Зала славы авторов песен – титул "Современная легенда".
Обновлено в 01:07
Общество

Высокоскоростной катер разрабатывают в России

Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает «Центральное конструкторское бюро имени Алексеева».
Обновлено в 01:46
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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