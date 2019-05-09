Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаSports.ru вчера в 13:23

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию. У 32-летнего форварда диагностирована травма мениска правого коленного сустава. Точные сроки восстановления станут известны после операции.

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Виктор Дробыш признался, что недооценивал музыкальный талант дочери Валерии В эксклюзивном видеоинтервью для «Вокруг ТВ» Виктор Дробыш рассказал о том, что он думает о наследниках знаменитых родителей.

Политика В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.

Гаджеты OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.

Хоккей «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Происшествия Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов "Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Политика Нехаев стал первым заместителем председателя правительства Забайкалья Глава Забайкалья Александр Осипов подписал постановление, в котором сказано, что руководитель администрации губернатора становится первым заместителем председателя правительства региона.

Общество Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

Политика В Эстонии предъявили территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Шоу-бизнес Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество В манифестациях профсоюзов во Франции участвуют более 100 тыс. человек По меньшей мере 108,9 тыс. человек принимают во Франции участие в манифестациях, организованных профсоюзами страны.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» сегодня выходит в российский прокат В основе картины лежат воспоминания генерала армии Николая Ковалева о событиях Афганской войны.

Происшествия Сотрудники МВД РФ вымогали крупную сумму денег у зама Тулеева Взятку в размере означенной крупной суммы, как сообщает РЕН ТВ, у Максима Макина, бывшего заместителя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, вымогал экс-сотрудник Департамента государственной службы и кадров МВД России Павел Курмелев.

Общество ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

Происшествия Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Рассказываем, где можно найти информацию о родственнике-участнике войны: список сайтов Традиционно по улицам городов пройдут тысячи людей с фотографиями участников войны в рамках акции «Бессмертный полк».

Шоу-бизнес Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.

Музыка Джастин Тимберлейк станет «Современной легендой» Джастин Тимберлейк получит специальную премию Зала славы авторов песен – титул "Современная легенда".

Общество Высокоскоростной катер разрабатывают в России Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает «Центральное конструкторское бюро имени Алексеева».