Футбол

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаSports.ru 13:23

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию. У 32-летнего форварда диагностирована травма мениска правого коленного сустава. Точные сроки восстановления станут известны после операции.
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СМИ: Суарес не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Sport24.ru16:25

Луису Суаресу сделают операцию

Sport.ru14:58

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прооперирует мениск

Чемпионат15:21

Суарес будет прооперирован в связи с травмой колена

Матч ТВ13:44

Суаресу проведут артроскопию. Уругвайца беспокоит мениск

Спорт-Экспресс13:05

Суарес пропустит остаток сезона

Газета.Ru14:42

Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона

Sports.ru13:23
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено в 17:18
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Футбол

«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы

Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Футбол

6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Общество

На Москву обрушился сильный дождь с градом

Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Политика

Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»

Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

«Барселона» вновь попытается приобрести Гризманна

По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
Обновлено в 15:11
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта

Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Экономика

Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд

Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:29
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Политика

Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38
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Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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