Футбол
Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезонаSports.ru 13:23
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенесет артроскопическую операцию. У 32-летнего форварда диагностирована травма мениска правого коленного сустава. Точные сроки восстановления станут известны после операции.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Футбол
«Челси» сыграет с «Айнтрахтом» в ответном матче полуфинала Лиги Европы
Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Футбол
6 игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА представил команду недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Общество
На Москву обрушился сильный дождь с градом
Сильный дождь, местами с градом обрушился на Москву в четверг днем и продлится целые сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Обновлено в 10:43
Политика
Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк»
Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол
«Барселона» вновь попытается приобрести Гризманна
По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
Обновлено в 15:11
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено в 17:16
Авто
Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено в 10:59
Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 17:29
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае
Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Политика
Трамп заявил, что сдерживает «воинствующий нрав» Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который пользуется репутацией «ястреба».
Обновлено в 17:38