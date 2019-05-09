Футбол
Суарес перенесет операцию на коленеБомбардир.ру 13:28
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сегодня перенесет операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба клуба. Операция пройдет под наблюдением врачей каталонцев. О степени повреждения 32-летнего уругвайца и теоретических сроках восстановления не сообщается.
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Происшествия
Умер Сергей Доренко, сообщили СМИ
Обновлено в 13:25
Происшествия
ДТП с участием около 10 машин произошло в Подмосковье
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Общество
Завтра в Петербург придёт гроза
По прогнозу, в Северной столице днем 10 мая будет стоять летнее тепло, температура воздуха достигнет от 21 до 23 градусов выше нуля.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Политика
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
«Присвоить звание «Герой Украины» с вручением ордена «Золотая звезда» Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону
Бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав за использование телефона за рулем, пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заседание суда.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Аргентине выстрелили в депутата у здания парламента
Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата у здания Конгресса в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал "Todo Noticias".
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика
На Украине провокации нацистов в День Победы были беспомощными
В городах Украины не обошлось без традиционных провокаций нацистов в День Победы, которые, однако, были беспомощными и малочисленными.
Обновлено в 11:41
Происшествия
На Москву обрушился град
Непогода продлится до 9 вечера. В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого
Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии
Строевые части Росгвардии начали перевооружение на автоматы Калашникова АК-200 и укороченные автоматы АК-205 калибра 5,45 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:01
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 00:44
Армия и оружие
КНДР запустила в сторону Японии неопознанные ракеты
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30