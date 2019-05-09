Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58
Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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Обновленный Mercedes-Benz E-Class 2020 впервые замечен на тестах
Технически Mercedes-Benz E-Class 2020, скорее всего, не изменится – в линейке двигателей останутся прежние бензиновые и дизельные моторы с шестью цилиндрами, а мощный 4,0-литровый V8, по всей видимости, придется подождать до следующего поколения модели.
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Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 06:34
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
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Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Космос
Ученые: Плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы
Основополагающим фактором для распространения плутония по планете стало слияние нейтронных звезд, что могло произойти за 80 миллионов лет до начала формирования Солнечной системы.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Космос
Илон Маск не упустил случая потроллить главу Amazon по поводу анонса лунного транспорта
Обновлено в 06:12
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
За последние пять лет скандинавская команда на чемпионате мира не смогла ни разу попасть в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место на турнире 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге под руководством Йохансена.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом
Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.
Обновлено в 05:58
Общество
Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе
Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 04:43
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в России
Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13
Общество
Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите
«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19
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Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20