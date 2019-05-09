Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Авто Обновленный Mercedes-Benz E-Class 2020 впервые замечен на тестах Технически Mercedes-Benz E-Class 2020, скорее всего, не изменится – в линейке двигателей останутся прежние бензиновые и дизельные моторы с шестью цилиндрами, а мощный 4,0-литровый V8, по всей видимости, придется подождать до следующего поколения модели.

Происшествия Названа причина задержания сотрудника Mash Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Политика Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.

Космос Ученые: Плутоний мог появиться до формирования Солнечной системы Основополагающим фактором для распространения плутония по планете стало слияние нейтронных звезд, что могло произойти за 80 миллионов лет до начала формирования Солнечной системы.

Гаджеты В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич» В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Политика На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Хоккей Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами За последние пять лет скандинавская команда на чемпионате мира не смогла ни разу попасть в плей-офф - лучшим результатом за это время является 10-е место на турнире 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге под руководством Йохансена.

Происшествия Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.

Общество Объединяют усилия: герцоги Сассекские и Кембриджские будут работать вместе Королевская четверка снова в деле — герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские анонсировали новый совместный проект.

Футбол Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.

Происшествия Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.

Общество Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите «Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Происшествия Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.