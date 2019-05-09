Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели после операции

Газета.Ru03:17

«Барселона» объявила, что Суарес пропустит от 4 до 6 недель

Sport24.ru02:36

Луис Суарес перенес операцию на мениске и не сыграет в финале Кубка Испании

Спорт-Экспресс02:34

Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Чемпионат03:24

Суарес выбыл на срок от 4 до 6 недель и может пропустить старт Кубка Америки

Sports.ru04:38

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

Матч ТВ02:58

Суарес пропустит финал Кубка Испании

Sport.ru03:59
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Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны, сообщил РИА Новости Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.
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Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
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Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
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Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
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Скончался известный комик Фредди Старр

Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
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За уменьшение смертности в Кировской области премированы 210 врачей

За март этого года дополнительный «антисмертный» доход получили 210 врачей.
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Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
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Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
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Происшествия

В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
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По мнению бизнесмена Игоря Коломойского, действующий президент Украины Петр Порошенко по окончании срока президентства может претендовать на должность главы МИД или посла Киева в США.
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Украина и Великобритания провели учения в Черном море

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Певица Катя Лель снова увидела НЛО

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