Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58
Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Скончался известный комик Фредди Старр
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