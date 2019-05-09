Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Политика В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны, сообщил РИА Новости Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России.

Путешествия Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Транспорт Калининградская область оказалась в морской блокаде Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.

Происшествия Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.

Футбол «Динамо» и «Ростов» голов не забили Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.

Космос Blue Origin представила лунный посадочный модуль Посадочный модуль получил название Blue Moon, сообщает N+1. Аппарат, показанный на презентации, способен поднимать до 3,6 тонны груза.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Культура Скончался известный комик Фредди Старр Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.

Происшествия В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.

Политика Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.

Футбол Главный тренер «Оренбурга» раскритиковал арбитра матча с «Уралом» Владимир Федотов (тренер "Оренбурга") раскритиковал бригаду Алексея Еськова, которая обслуживала матч его команды с "Уралом".

Происшествия Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.

Происшествия В Амурской области рухнул автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.

Политика Коломойский рассказал о возможной должности Порошенко в правительстве По мнению бизнесмена Игоря Коломойского, действующий президент Украины Петр Порошенко по окончании срока президентства может претендовать на должность главы МИД или посла Киева в США.

Шоу-бизнес Певица Катя Лель снова увидела НЛО Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.