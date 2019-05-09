Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58
Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Происшествия
Во Владивостоке затонул пассажирский катер
В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Обновлено в 06:37
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Доренко умер в результате разрыва аорты
«Аневризма грудной части аорты разорванная», — указано в заключении. Журналист Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Альбертского университета в Канаде рассказали, что жирные сыры позволяют контролировать уровень сахара в крови.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая
Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Лавров увидел угрозу для России в действиях США в Японии
Россия увидела в действиях Соединенных Штатов Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для государства.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика
Коломойский назвал вероятного главу администрации Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предположил, кто может возглавить администрацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:57
Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Амурской области рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Космос
Названы версии появления запаха спирта на МКС
Космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на Международной космической станции (МКС) после прибытия американского корабля Dragon-2, передает телеканал "360".
Обновлено в 07:53
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия
Начиненный гранатами гроб плавал по каналу Грибоедова
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в 8-летнего сына из ружья
Известно, что в доме на улице Школьная мужчина, перезаряжая пневматическое ружье, по неосторожности выстрелил в живот своему восьмилетнему сыну.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Кино
О судьбе иска к режиссеру «Аватара» рассказал чеченский писатель
Ранее сообщалось, что чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного, требуя признать его соавтором сценария фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
У побережья Японии произошло сильное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 6,3 Сильное землетрясение произошло 10 мая в 2.48 по московскому времени около побережья японского острова Кюсю.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Армия и МВД Сербии показывают свои возможности в честь Дня Победы
Масштабное мероприятие, которое официально названо показом возможностей армии и МВД страны, проводится в городе Ниш в 240 км от Белграда.
Обновлено в 06:34