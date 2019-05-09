Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаМатч ТВ 02:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Суарес сможет вернуться на поле через четыре недели после операции

Газета.Ru03:17

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

Матч ТВ02:58

Суарес пропустит финал Кубка Испании

Sport.ru03:59

Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

Чемпионат03:24

Суарес выбыл на срок от 4 до 6 недель и может пропустить старт Кубка Америки

Sports.ru04:38

«Барселона» объявила, что Суарес пропустит от 4 до 6 недель

Sport24.ru02:36

Луис Суарес перенес операцию на мениске и не сыграет в финале Кубка Испании

Спорт-Экспресс02:34
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Во Владивостоке затонул пассажирский катер

В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
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Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

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Какие сны предсказывают скорую смерть

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В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
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Происшествия

Доренко умер в результате разрыва аорты

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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Альбертского университета в Канаде рассказали, что жирные сыры позволяют контролировать уровень сахара в крови.
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Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая

Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
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Армия и оружие

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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Политика

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Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области.
Обновлено в 08:03
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Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
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Космос

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Космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на Международной космической станции (МКС) после прибытия американского корабля Dragon-2, передает телеканал "360".
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В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек

В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
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Начиненный гранатами гроб плавал по каналу Грибоедова

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Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

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Происшествия

В Подмосковье мужчина выстрелил в 8-летнего сына из ружья

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Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Кино

О судьбе иска к режиссеру «Аватара» рассказал чеченский писатель

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Происшествия

Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево

Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
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Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
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У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,3 Сильное землетрясение произошло 10 мая в 2.48 по московскому времени около побережья японского острова Кюсю.
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Армия и МВД Сербии показывают свои возможности в честь Дня Победы

Масштабное мероприятие, которое официально названо показом возможностей армии и МВД страны, проводится в городе Ниш в 240 км от Белграда.
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