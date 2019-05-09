Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезонаSportbox.RU 02:58

Форвард «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена. 32-летний уругваец пропустит от четырех до шести недель и не сыграет в оставшихся матча нынешнего сезона.
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Суарес выбыл на 4-6 недель и не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании

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Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

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«Барселона» объявила, что Суарес пропустит от 4 до 6 недель

Sport24.ru02:36

Суарес пропустит финал Кубка Испании

Sport.ru03:59
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