Суарес пропустит остаток сезонаГазета.Ru вчера в 14:42

В текущем сезоне Суарес провел за "Барселону" 49 игр, забил 25 мячей и отдал 13 результативных передач. Соглашение 32-летнего форварда с каталонцами действует до лета 2021 года. Ранее Сурес прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в ответном матче полуфинала ЛЧ.

Происшествия «Интерфакс»: продюсер Mash задержан за подделку документов Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на «источник, знакомый с ходом расследования», сообщил, что 8 мая один из продюсеров Mash был задержан с поддельными документами, когда пытался получить у авиадиспетчеров Шереметьево записи переговоров пилотов сгоревшего в аэропорту Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.

Происшествия Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12 В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.

Политика Адвокат Трампа намерен посетить Киев Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Китай примет ответные меры на пошлины США Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.

Музыка «Яндекс. Музыка» подготовила онлайн-инсталляцию к 20-летию первого альбома Земфиры Онлайн- и офлайн-инсталляции, посвященные 20-летию со дня выхода первого альбома Земфиры, были подготовлены участниками фан-клуба певицы и сервисом "Яндекс.Музыка".

Футбол Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.

Происшествия Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Наука Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.

Хоккей Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.

Политика Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Политика Минюст Украины заявил о конфискации $3 млн «денег Януковича» Напомним, в октябре 2015 года глава МВД Украины Аваков заявил об аресте более $113 млн на счетах банка сына Януковича.

Происшествия В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.

Происшествия Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.

Кино В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов» Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.

Политика Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.

Космос Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".

Политика Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.

Политика Между главами новой украинской церкви разгорелся конфликт С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Фаларет не провели ни одной совместной службы.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева кормит ребенка грудью и просит совета у подписчиков Российская телеведущая и модель Виктория Лопырева, ставшая в феврале нынешнего года мамой, призналась своим почитателям, что кормит ребенка грудью и не переживает за свою фигуру и формы.