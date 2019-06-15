Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru 12:54
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
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Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
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Обновлено 13 июня в 06:58
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Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал расследование дела об убийстве жителя Чемодановки в Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 05:38
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Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
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Футбол
Анюков и Жирков остаются в «Зените»
Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
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Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
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Обновлено в 04:36
Футбол
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Форвард «Аякса» Давид Нерес попал в сферу интересов «Эвертона» и ПСЖ. 22-летний бразильский нападающий оценивается в 50 миллионов евро.
Обновлено в 11:23
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского относительно привлечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
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Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России
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Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
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Три енота выпали из окна четвертого этажа в Петербурге
Сегодня, 15 июня, три енота выпали из окна четвертого этажа во дворе домов № 39 по улице Марата и № 16 по улице Достоевского.
Обновлено в 07:10
Политика
Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент
Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Культура
Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Обновлено в 13:31
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»
Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Арендаторы расхватали магазины и офисы
В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Космос
Илон Маск оценил запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 12:26
Интернет
Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам слишком старых MacBook
Владельцы MacBook обнаружили, что не могут зайти в официальный интернет-магазин Apple через Safari.
Обновлено в 10:10