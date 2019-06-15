Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru 12:54

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.
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Суарес обратился к психологам, укусив Кьеллини

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