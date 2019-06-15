Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru 12:54

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Гаджеты Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.

Политика МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.

Происшествия В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.

Энергетика Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Шоу-бизнес Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Здоровье Миндаль с йогуртом на завтрак помогут в лечении диабета 2 типа Правильный завтрак поможет поддержать состояние диабетиков. Утренний прием пищи должен содержать продукты с низким гликемическим индексом.

Политика Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение.

Происшествия Весь экипаж атакованного в Оманском заливе танкера прибыл в Дубай Экипаж танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в полном составе прибыл в Дубай.

Политика Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо Досье на экс-премьера Эллиота-Пьера Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика В Чехии хотят объявить 21 августа 1968 «Днем памяти жертв вторжения» Отмечается, что предложение чешских депутатов стало ответом на подготовленную компартией РФ законодательную инициативу «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Авто Какие машины, даже новые, не стоит покупать Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Американские спецслужбы усилили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Общество Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.