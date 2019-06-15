Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru вчера в 12:54

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.

Политика Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.

Технологии Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.

Футбол Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.

Политика Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.

Происшествия Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.

Космос Назван срок гибели современной человеческой цивилизации По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.

Политика Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Единоборства Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Политика В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.

Происшествия На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Происшествия В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.