Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru вчера в 12:54

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суарес работал с психологами после укуса Кьеллини

Нева Спортвчера в 12:32

Суарес: «После эпизода с укусом Кьеллини я обратился к психологам. Со мной обошлись бесчеловечно»

Sport24.ruвчера в 08:08

Суарес об укусе Кьеллини: «После я обратился к психологам, это помогло принять ошибки и расти»

Sports.ruвчера в 12:58

Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини

Спорт-Экспрессвчера в 12:35

Суарес признался, что ходил к психологу после укуса Кьеллини

Матч ТВвчера в 13:02

Л. Суарес — об укусе Кьеллини: пришлось обращаться к психологам

Чемпионатвчера в 09:52

Суарес обратился к психологам, укусив Кьеллини

Metaratingsвчера в 08:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:55, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске

Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»

Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Происшествия

В центре Москвы произошла авария с участием такси

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание

Обновлено 14 июня в 07:24
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

Обновлено вчера в 22:26
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено вчера в 12:55
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Обновлено в 00:08
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Технологии

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой

Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено вчера в 18:44
Космос

Назван срок гибели современной человеческой цивилизации

По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Политика

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Единоборства

Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером

Обновлено в 00:30
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено вчера в 12:36
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джорджо Кьеллини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник и капитан клуба «Ювентус» и сборной Италии. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Суарез
Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное