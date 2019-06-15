Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса КьеллиниГазета.Ru вчера в 12:54
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт". Тогда нападающий сине-гранатовых укусил защитника соперников Джорджо Кьеллини.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ковальчук обвинила Шепелева в бедах семьи Фриске
Обновлено вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского: «Меня просят сказать «Каналья! Тысяча чертей!»
Хотелось быть какой-нибудь Ивановой, чтобы все отстали от меня, — призналась внучка Михаила Боярского.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Происшествия
В центре Москвы произошла авария с участием такси
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришёл в сознание
Обновлено 14 июня в 07:24
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
Обновлено в 00:08
Политика
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Технологии
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро
Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой
Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Космос
Назван срок гибели современной человеческой цивилизации
По мнению исследователей, катастрофическое явление приведет к технологическому коллапсу современной цивилизации, нанесет ущерб в триллионы долларов по всему миру и вызовет непредвиденные техногенные катастрофы и стихийные бедствия.
Обновлено 13 июня в 10:12
Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Единоборства
Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS
Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Политика
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Лидер партии "Левые" в бундестаге Грегор Гизи сказал, что немецкий канцлер Ангела Меркель делает недостаточно для улучшения отношений с российской стороной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:40
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой
За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», через которые перекачивали топливо, ликвидировали за сутки на Украине.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55