Футбол

Суарес о пенальти: «Случайно наступил на Денайе и потерял равновесие»Soccer.ru вчера в 19:53

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
Полагаю, что я наступил на него случайно, и думаю, что это слегка сбило меня с равновесия. Решение о назначении пенальти принимает судья.
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