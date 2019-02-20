Футбол

Суарес не забивает в Лиге чемпионов на выезде уже 16 матчей подрядМатч ТВ вчера в 17:37

Лион — Барселона
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Люмьер»
Уссем Ауар
3′
Лео Дюбуа
33′
67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
76′
80′
Серхи Роберто
81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
84′
88′
Нелсон Семеду
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» стал для нападающего «Барселоны» Луиса Суареса 16-м выездным матчем турнира подряд, в котором уругваец не смог забить. Последний раз уругваец отличился в выездном матче Лиги чемпионов 16 сентября 2015 года в матче группового этапа.
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