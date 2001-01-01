Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подрядБомбардир.ру 01:27

Уругвайский форвард не забивает на протяжении 18 выездных матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов. Серия началась 20 октября 2015 года, когда Суарес не забил ни одного мяча в ворота "БАТЭ" (2:0).

Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подряд

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