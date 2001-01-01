Футбол
Суарес не забивает в 18-ти гостевых матчах Лиги чемпионов подрядБомбардир.ру 01:27
Дивок Ориги
|7′
Фабиньо
|11′
|45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
|46′
|53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
|54′
Джорджиньо Вейналдум
|56′
|60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
|66′
|75′
Артуро Видаль
Артур
|76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
|79′
|80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
|85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|78%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
5
Вейналдум
2 ×
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
15
Старридж
12
Гомес
10
Мане
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
8
Артур
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
9
Суарес
2
Семеду
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Уругвайский форвард не забивает на протяжении 18 выездных матчей «Барселоны» в Лиге чемпионов. Серия началась 20 октября 2015 года, когда Суарес не забил ни одного мяча в ворота "БАТЭ" (2:0).
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