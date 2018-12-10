Футбол
Уругвайский форвард Барселоны Луис Суарес пропустит матч с Тоттенхэмом в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом информирует Sky Sports.
Советский спорт12:31
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