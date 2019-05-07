Футбол
Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»Чемпионат вчера в 19:01
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Невском машина влетела в пешеходов
Водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и врезался в строительные леса. По неподтвержденной информации, он погиб.
Обновлено вчера в 12:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Николай Комличенко: «О вызове в сборную России пока не думаю»
Российский нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко рассказал о своем рекорде по забитым мячам в чешском чемпионате, а также возможном вызове в сборную России.
Обновлено в 01:56
Общество
Сталина назвали виновником блокады Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:25
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Авто
Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России
По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.
Обновлено в 00:58
Авто
Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей
Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» кардинально изменила имидж
Избавиться от мыслей Саше Черно помогла резкая смена имиджа. Пышка из "Дома-2" поразила подписчиков микроблога в Instagram.
Обновлено в 02:58
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол
Кокорин заплакал на последнем слове в суде
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Обновлено в 03:56
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено вчера в 11:26
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01