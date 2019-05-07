Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»Чемпионат вчера в 19:01

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»

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