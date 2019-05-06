Футбол
Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»Чемпионат вчера в 19:01
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
Доходы красноярского губернатора за год уменьшились в десять раз
Доходы губернатора Красноярского края Александра Усса в 2018 году составили 21,9 миллиона рублей, говорится в размещенном на портале краевого правительства документе.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Общество
Генеральная репетиция парада Победы пройдет на Красной площади
Более 13 тыс. военных, свыше 130 единиц техники и 74 самолета и вертолета примут участие во вторник в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Общество
Жительница Йошкар-Олы признана самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено вчера в 11:13
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено вчера в 08:45
Общество
До 26 градусов тепла ожидается в Москве 6 мая
Температура воздуха в Московском регионе днём в понедельник, 6 мая, поднимется до 26 градусов тепла.
Обновлено вчера в 00:25
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Экономика
Morgan Stanley завершит работу в России
Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley свернет банковскую, брокерскую и депозитарную деятельность в России.
Обновлено вчера в 18:09
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Авто
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ
Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево.
Обновлено 05 мая в 14:00
Армия и оружие
Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов полагает, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом Россия успела создать несколько отраслей производства в сфере ВПК.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
Израиль предупредил США о «заговоре» Ирана
Израиль передал США разветданные касательно возможных провокаций Ирана в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 21:41
Здоровье
Врачи рассказали, как снизить риск развития онкологии
Врачи рекомендуют ежедневно принимать 100 мг аспирина. Важным является и то, из чего человек ест.
Обновлено в 01:03
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Уникальный раритетный пикап Bentley выставили на продажу
Аукционный дом Silverstone выставит на торги пикап Bentley.
Обновлено вчера в 23:35