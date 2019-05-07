Футбол
Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»Чемпионат вчера в 19:01
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы
Обновлено в 00:22
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом
Обновлено в 01:55
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:16
Политика
В ДНР приступили к приёму документов на получение гражданства России
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что все территориальные подразделения миграционной службы МВД республики с 7 мая приступили к приёму заявлений на получение российского гражданства в упрощённом порядке.
Обновлено в 02:21
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Общество
На границе Украины и Польши скопилось около 700 автомобилей
На семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях скопилось в общей сложности около 700 автомобилей.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Энергетика
Стоимость нефти Brent увеличилась до $71,31 за баррель
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились в цене на 0,10%, достигнув $71,31 за баррель.
Обновлено в 01:29
Политика
В США открыли памятник обвиняемому в холокосте
В Соединенных Штатах Америки открыли памятник человеку, обвиняемому в участии в холокосте. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Единоборства
Макгрегор удалил пост в Twitter, где назвал российских бойцов крысами
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор удалил пост в Twitter, в котором оскорбил бойцов из России, назвав их крысами.
Обновлено в 01:34
Футбол
Николай Комличенко: «О вызове в сборную России пока не думаю»
Российский нападающий «Млады-Болеслав» Николай Комличенко рассказал о своем рекорде по забитым мячам в чешском чемпионате, а также возможном вызове в сборную России.
Обновлено в 01:56
Экономика
Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Кроссовер Cadillac XT5 2020 попался фотошпионам
Обновленную модификацию кроссовера Cadillac XT5 удалось запечатлеть фотошпионам в период проведения дорожных испытаний.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Якутске наградили школьника, задержавшего преступника
Обновлено в 01:27
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Автомобиль въехал в людей на Невском проспекте
Уточняется, что водитель Daewoo Matiz около дома 66 на Невском проспекте не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух пешеходов.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22