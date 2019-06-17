Футбол

Суарес назван главным злодеем в истории спортаMetaratings 03:30

Форвард «Барселоны» Луис Суарес возглавил рейтинг главных злодеев в истории спорта по версии ESPN. Всего в рейтинг вошли семь представителей футбола. Также в список были включены боксёры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, и игрок в крикет Дэвид Уорнер.
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