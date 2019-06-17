Футбол
Суарес назван главным злодеем в истории спортаMetaratings 03:30
Форвард «Барселоны» Луис Суарес возглавил рейтинг главных злодеев в истории спорта по версии ESPN. Всего в рейтинг вошли семь представителей футбола. Также в список были включены боксёры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, и игрок в крикет Дэвид Уорнер.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
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Политика
СВР знает о новых планах кибератак на Россию
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.
Обновлено в 03:10
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн
Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
В «Эльдорадо» появились ультрадешевые телевизоры Hi
Торговая сеть «Эльдорадо», вторая по числу магазинов на рынке электроники и бытовой техники в России, начала продажи товаров под собственной маркой Hi (Hitechnic).
Обновлено в 01:53
Театры
В Большом театре состоится премьера оперы-буфф Жака Оффенбаха
В Государственном академическом Большом театре состоится премьера оперы-буфф Жака Оффенбаха «Перикола».
Обновлено в 03:35
Интернет
В Telegram появился бот, который покажет «слитые» пароли от Email
В Telegram появился бот под ником MailSearchBot, с помощью которого можно проверить, был ли email в одной из утекших баз данных.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15
Политика
Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины
Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Общество
КС РФ предостерег органы власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд РФ предостерег публичные органы власти от злоупотребления законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Бывший глава Свердловской ЖД покончил с собой
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Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Знаменитая волгоградская певица рассказала на своей странице в соцсети, как ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.
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Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:54
Авто
Lada занимает первую строчку по запросам в Google
Недавно проведённые исследования показали, что лидирующие позиции по запросам в поисковиках у россиян уверенно держит автомобиль марки Lada.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов посетил с женой Норвегию вместо Мальдив
Вместо Мальдив пара решила посетить Норвегию, поскольку в этой стране достаточно уникальная природа.
Обновлено в 04:25
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58