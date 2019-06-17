Суарес назван главным злодеем в истории спортаMetaratings 03:30

Форвард «Барселоны» Луис Суарес возглавил рейтинг главных злодеев в истории спорта по версии ESPN. Всего в рейтинг вошли семь представителей футбола. Также в список были включены боксёры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, и игрок в крикет Дэвид Уорнер.

Спорт день за днем

Политика СВР знает о новых планах кибератак на Россию Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

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Футбол Арестован экс-глава УЕФА Платини Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

Экономика Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.

Авто Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.

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Театры В Большом театре состоится премьера оперы-буфф Жака Оффенбаха В Государственном академическом Большом театре состоится премьера оперы-буфф Жака Оффенбаха «Перикола».

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