Футбол

Суарес назван главным злодеем в истории спортаMetaratings 03:30

Форвард «Барселоны» Луис Суарес возглавил рейтинг главных злодеев в истории спорта по версии ESPN. Всего в рейтинг вошли семь представителей футбола. Также в список были включены боксёры Майк Тайсон и Флойд Мейвезер, и игрок в крикет Дэвид Уорнер.
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Луис Суарес назван главным злодеем в истории спорта

Матч ТВ00:16

Названы десять главных злодеев в спорте

Газета.Ruвчера в 11:37

Суарес признан главным спортивным злодеем по версии ESPN

Sport24.ruвчера в 12:22

ESPN опубликовал топ-10 спортивных злодеев, Марадона лишь девятый

Спорт день за днемвчера в 14:22

Моуринью и Тайсон проиграли Суаресу в рейтинге спортивных злодеев

Нева Спортвчера в 10:36

Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

Чемпионатвчера в 13:20

ESPN: Суарес - величайший злодей в мире спорта

Спорт-Экспрессвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
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Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России

Обновлено в 06:00
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Политика

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных

Обновлено в 05:57
Армия и оружие

МИД Сирии: Сирия не заинтересована в военном противостоянии с Турцией

Заместитель председателя Совета министров, глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что власти Сирии не заинтересованы в военном противостоянии с Турцией, позиция которой в сирийском конфликте Дамаску до сих пор не ясна.
Обновлено в 02:28
Общество

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Спорт

РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии

В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Общество

В Екатеринбурге табличку «Город бесов» заменили на «Город храбрых»

Обновлено в 02:23
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

Обновлено в 06:06
Политика

Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского

Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:29
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году

Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Авто

Спрос на более дорогие версии Jeep Gladiator оказался высоким

Что касается одного из конкурентов Jeep Gladiator, Ford Ranger, то в мае Ford реализовал 7 750 экземпляров модели по средней цене сделки примерно 37 000 долларов.
Обновлено в 04:42
Общество

СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды

Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
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Уругвайский футболист
Уругвайский профессиональный футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих мира. Воспитанник «Насьоналя» из Монтевидео, в составе которого стал чемпионом Уругвая в 2006 году.
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