Клуб "Интер Майами", который с 2020 года будет выступать в MLS, намерен подписать контракт с нападающим "Барселоны" Луисом Суаресем, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, уругваец заинтересован в том, чтобы завершить свою карьеру в клубе экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.

Кино Скончалась актриса Александра Назарова Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.

Происшествия Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.

Фигурное катание Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.

Кино Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.

Наука Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39% В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.

Здоровье ВОЗ не считает микропластик угрозой здоровью людей Всемирная организация здравоохранения не считает попадающий в организм человека микропластик угрозой для здоровья.

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Экономика Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.