Футбол

«Барселона» ушла от поражения в матче с «Реалом» в Кубке ИспанииРБК 22 февраля в 01:01

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
27 февраля команды сыграют в ответном полуфинале Кубка Испании, 2 марта — в 26-м туре чемпионата страны. За всю историю «Реал» и «Барселона» провели 239 официальных матчей.
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